Китай заявил о непринятии протеста Японии по поводу карты со спорными островами

Токио ранее сообщило о протесте Пекину из-за включения на картах архипелага Дяоюйдао в состав территории КНР

ПЕКИН, 6 сентября. /ТАСС/. Пекин не принимает территориальные притязания Токио и протест из-за карты, на которой архипелаг Дяоюйдао (Сенкаку) включен в состав территории Китая. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Дяоюйдао и прилегающие к нему острова являются неотъемлемой территорией Китая. Вполне естественно, что на наших картах Дяоюйдао отмечен как китайская территория. Китай не принимает так называемый протест Японии", - сказала Мао Нин.

5 сентября генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно заявил на пресс-конференции, что правительство страны заявило протест властям Китая из-за публикации карты, на которой в состав КНР включены острова Сенкаку, которые Токио считает своими "исконными территориями".

Новая карта была выпущена 28 августа Министерством природных ресурсов КНР.

Спор вокруг островов Дяоюйдао (Сенкаку) обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев, являющихся японскими гражданами. После этого в КНР прошли массовые демонстрации. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи этого архипелага в Восточно-Китайском море и совершают заходы в его прибрежную зону.