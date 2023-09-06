Лидер Южной Кореи призвал остановить деструктивное военное сотрудничество с КНДР

По словам Юн Сок Ёля, это "подрывает международный мир"

СЕУЛ, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль на встрече с лидерами стран АСЕАН призвал немедленно остановить попытки установить или поддерживать "военное сотрудничество" с КНДР, "которое подрывает международный мир". Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на президентскую администрацию.

"Попытки [по установлению или поддержанию] военного сотрудничества с Северной Кореей, которое подрывает международный мир, должны быть немедленно остановлены", - сказал президент на закрытой части саммита Республики Корея и АСЕАН.

Он также подчеркнул, что для достижения денуклеаризации Корейского полуострова необходим "решительный и единогласный ответ" от международного сообщества на развитие ракетно-ядерной программы народной республики.

Как пишет агентство Yonhap, президент Юн Сок Ёль сделал такое заявление после публикации газеты The New York Times о возможности визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, в ходе которого он якобы может обсудить "оружейную сделку" между странами.

Ранее комментируя эту информацию, МИД Республики Корея заявил, что "военное сотрудничество с Пхеньяном, которое подрывает международный мир и стабильность", недопустимо. Взаимодействие между РФ и КНДР должно соответствовать резолюциям Совета Безопасности ООН и вносить вклад в мир и стабильность, добавил официальный представитель ведомства. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не нуждается в иностранных поставках для ведения специальной военной операции на Украине, поскольку оборонно-промышленный комплекс страны справляется со своими задачами.