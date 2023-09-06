В Сингапуре считают, что напряженность между США и КНР может разжечь горячие точки в АТР

Премьер-министр Ли Сянь Лун отметил, что регион "с большой обеспокоенностью" наблюдает за развитием отношений этих государств

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Напряженность в китайско-американских отношениях способна разжечь горячие точки в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Такое мнение высказал премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.

Он отметил, что регион "с большой обеспокоенностью" наблюдает за развитием отношений США И КНР. "АСЕАН напрямую заинтересована в этом, поскольку напряженность может легко разжечь существующие горячие точки в регионе и подорвать мир, процветание и стабильность, которыми все мы наслаждались на протяжении десятилетий", - приводит сингапурский портал CNA слова Ли Сянь Луна.

Саммит АСЕАН, а также сопутствующие встречи с участием представителей приглашенных государств и регионов продлятся в Джакарте до 7 сентября.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Статус стратегического партнерства АСЕАН сейчас поддерживает с Китаем и США.