Главы Минюстов ШОС договорились в Шанхае наращивать сотрудничество в области права

Участие в совещании от России принимал министр юстиции Константин Чуйченко

ШАНХАЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Министры юстиции государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на состоявшейся 5 сентября в Шанхае 10-й встрече договорились укреплять взаимодействие в области оказания юридических услуг, права и административной юстиции. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции по итогам встречи глава Управления международного сотрудничества Министерства юстиции КНР Ду Ялин.

По ее словам, министры юстиции стран ШОС подписали совместное заявление. В документе, уточнила она, подчеркнута важность сотрудничества между странами ШОС в области права и административной юстиции.

"Было единодушно отмечено, что уважение и гарантирование прав человека во всех сферах, таких как политика, общество, экономика, а также обеспечение верховенства закона является важным фактором стабильного, устойчивого и успешного развития государств - членов организации. Министры юстиции государств-членов также договорились укреплять взаимодействие между министерствами юстиции государств-членов, углублять сотрудничество в области юридических услуг, продолжать регулярный диалог и эффективную реализацию соглашений", - рассказала она.

Одним из результатов встречи, сообщила она, стало дальнейшее укрепление единства и взаимного доверия между министерствами юстиции различных стран. "В ходе встречи министры юстиции каждого государства-члена представили опыт и практику, связанные с построением правовой системы в различных странах, уделив особое внимание достижениям и вызовам, с которыми сталкивается механизм встречи министров юстиции государств - членов ШОС, а также дальнейшему укреплению обменов и сотрудничества в области права и судебного администрирования", - сказала Ду Ялин.

Участие в совещании от России принимал министр юстиции РФ Константин Чуйченко.