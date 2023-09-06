Лидер оппозиции ФРГ заявил, что власти недооценивают последствия конфликта на Украине

Фридрих Мерц считает, что, самое позднее, в 2027 году в оборонном бюджете страны возникнет дыра размером как минимум в €30 млрд

БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц считает, что нынешние власти ФРГ во главе с канцлером Олафом Шольцем недооценивают последствия конфликта на Украине. Такое мнение он выразил в Бундестаге во время дискуссии по госбюджету на 2024 год.

"У меня есть серьезные сомнения в том, правильно ли оцениваются масштабы и последствия этой войны", - сказал Мерц. Он заявил, что в долгосрочной перспективе обеспечение безопасности будет важнейшей задачей ФРГ, ЕС и НАТО. "К сожалению, я должен сказать так, что нелюбимое детище - Бундесвер - по-прежнему получает недостаточное структурное финансирование при Социал-демократической партии Германии и "зеленых", - заметил лидер ХДС, указав на то, что в итоге Германия теряет доверие союзников.

Мерц считает, что, самое позднее, в 2027 году в оборонном бюджете возникнет дыра размером как минимум в €30 млрд. По его мнению, у нынешнего правительства нет и представлений о том, как ее заполнить.

По информации газеты Bild, Германия не сможет в 2024 году достигнуть цели НАТО по расходам на оборону до 2% от национального ВВП, для этого не хватит как минимум €14,5 млрд, если только власти ФРГ для удовлетворения НАТО и союзников не включат в смету расходов пункты, которые к обороне имеют отдаленное отношение. На 2024 год в бюджете Бундесвера заложены €51,8 млрд, это почти на €2 млрд больше, чем в 2023 году (около €50 млрд).