В США задержали мужчину за попытку уплыть на напоминающем колесо для хомяка судне

По информации Fox News, Резу Балучи уже пытался отправиться в аналогичные морские путешествия в 2014, 2016 и 2021 годах

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Сотрудники береговой охраны США задержали мужчину, попытавшегося пересечь океан и достичь Лондона на плавучем транспортном средстве, напоминавшем беговое колесо для хомяка. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По его информации, сотрудники ведомства обнаружили 44-летнего Резу Балучи недалеко от острова Тайби на Атлантическом побережье штата Джорджия 26 августа. Мужчина находился внутри специального транспортного средства, напоминавшего колесо для хомяка с буйками по краям, удерживающими судно на плаву, и сообщил, что направляется в Лондон. Оценив внешний вид судна, сотрудники береговой охраны "сделали вывод, что Балучи отправился в небезопасное плавание", говорится в попавшем в распоряжение телеканала обвинительном заключении ведомства.

При попытке задержания мужчина пригрозил самоубийством и заявил, что на борту его судна находится бомба. Сотрудники береговой охраны смогли уговорить его высадиться на берег только 1 сентября. Впоследствии Балучи признался, что бомбы на борту не было. Кроме того, он не смог предоставить документы, подтверждающие факт регистрации плавучего транспортного средства.

В результате Балучи предъявили обвинения в ограничении сотрудникам береговой охраны доступа на судно, а также в уклонении от исполнения приказа портового капитана, ему грозит судебное разбирательство на федеральном уровне.

В ведомстве также сообщили, что это не первая попытка Балучи пересечь океан на подобном транспортном средстве. Он уже пытался отправиться в аналогичные морские путешествия в 2014, 2016 и 2021 годах. Сам Балучи в интервью Fox News утверждал, что намеревался таким образом привлечь инвестиции в благотворительных целях и не прекратит и дальше пытаться пересечь океан на необычном судне.