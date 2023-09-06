Три заместителя министра обороны Украины подали в отставку

Речь идет о Владимире Гаврилове, Виталии Дейнеге и Андрее Шевченко

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Трое заместителей министра обороны Украины Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега и Андрей Шевченко подали в отставку. Об этом сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

"Замминистра обороны Гаврилов, Дейнега и Шевченко написали заявления об отставке", - проинформировал Гончаренко в своем Telegram-канале. Дейнега курировал в Минобороны вопросы цифрового развития, Шевченко - вопросы европейской интеграции.

Накануне Верховная рада одобрила отставку министра обороны Алексея Резникова. Ожидается, что сегодня украинский парламент рассмотрит внесенную президентом Украины кандидатуру бывшего главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова на этот пост.