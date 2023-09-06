Глава МИД Австрии заявил о необходимости сотрудничества с Россией

Александер Шалленберг подчеркнул, что "мир не черно-белый"

ВЕНА, 6 сентября. /ТАСС/. Россия всегда будет соседом Европы, невозможно полностью отказаться от сотрудничества с ней. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

"Мы не можем работать только со Швейцарией и Лихтенштейном. Мир не черно-белый. Мы должны принять это к сведению: нам нужна Россия, нам нужен Китай. Только подумайте о борьбе с изменением климата. Точно так же нам нужны такие платформы, как ООН или ОБСЕ - они никогда не были клубами единомышленников", - заявил политик в интервью с газетой Heute.

Шалленберг подчеркнул, что австрийско-российские отношения уже не будут прежними, однако в любом случае необходимо "сохранять чувство меры и прагматизм". "Россия не исчезнет с карты мира, она останется крупнейшим соседом Европы. Мы не должны совершать ошибку, подгоняя мир под себя и выдавая желаемое за действительное, игнорировать и отменять такие страны, как Китай, Россия или другие государства. Это может сработать в Twitter (теперь X, "икс" - прим. ТАСС), но не в реальном мире", - считает глава австрийского внешнеполитического ведомства.

Дипломат добавил, что он не поддерживает контакты с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на политическом уровне. Шалленберг также высказался против закрытия австрийского посольства в Москве.