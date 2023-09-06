Представители стран НАТО наблюдают за учениями ОДКБ

На "Взаимодействие - 2023" в Белоруссию прибыли атташе Германии, Болгарии, Австрии, Швеции, Азербайджана, Индонезии, Сербии и Сирии

БРЕСТ, 6 сентября. /ТАСС/. Представители входящих в НАТО Германии и Болгарии, а также Австрии и Швеции прибыли в качестве наблюдателей на учения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие - 2023". Об этом с расположенного в 4 км от границы с Польшей полигона Брестский передает корреспондент ТАСС.

Также на учениях присутствуют наблюдатели от Азербайджана, Индонезии, Сербии и Сирии.

Ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщал, что присутствовать на учениях приглашены аккредитованные в республике военные атташе 13 государств, а также представители ряда других стран. Отказались направить наблюдателей Польша и Франция. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин информировал, что подтверждали свое участие в качестве наблюдателей на учениях 19 стран, в том числе три государства НАТО.

Проводимый в Белоруссии с 1 по 6 сентября этап оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство - 2023" состоит из пяти совместных и специальных учений. На учениях КСОР "Взаимодействие" отрабатывается применение сил и средств системы коллективной безопасности для урегулирования кризисной ситуации в Восточноевропейском регионе ОДКБ. Подразделения разведки задействованы в учениях "Поиск", в "Эшелоне" отрабатываются действия сил и средств материально-технического обеспечения. На специальных учениях "Барьер" создается совместное формирование радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения. Подразделения МЧС участвуют в "Скале". В мероприятиях принимают участие контингенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Помимо этих стран, в ОДКБ также входит Армения. Всего для участия заявлено более 2 500 военнослужащих и более 500 единиц вооружения, военной и специальной техники. На завершающем этапе учений "Боевое братство - 2023" планируется проведение в Киргизии совместных учений Миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство - 2023".