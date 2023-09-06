В Мельбурне в 2024 году пройдет специальный саммит Австралия - АСЕАН

Он состоится 4-6 марта

СИДНЕЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Австралия примет лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Мельбурне в марте 2024 года на специальном саммите, посвященном 50-летию диалога между этой организацией и Канберрой. Об этом сообщил глава австралийского правительства Энтони Альбанезе, который прибыл в Джакарту для участия в мероприятиях и встречах, приуроченных к проходящему там саммиту АСЕАН.

"Я с нетерпением жду возможности принять лидеров АСЕАН в Мельбурне с 4 по 6 марта следующего года на специальном саммите, который будет посвящен 50-летию отношений диалога между АСЕАН и Австралией", - сказал Альбанезе, выступая перед журналистами. Его слова приводит новостной портал Rappler.

Премьер также отметил, что уже направил приглашения "каждому лидеру АСЕАН, попросив их принять участие в этом форуме". "Саммит и двусторонние мероприятия, которые пройдут на его полях, и деловые встречи станут значительным событием для Австралии", - подчеркнул он.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Статус стратегического партнерства АСЕАН сейчас поддерживает с Китаем и США.