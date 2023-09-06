Массовый сбой системы авиаперевозок Британии вызвал всего один полетный план

В Национальной службе управления воздушным движением Соединенного Королевства заверили, что "приняли меры, чтобы инцидент не повторился"

ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Причиной массового сбоя в системе воздушных перевозок в Великобритании 28 августа стало крайне редкое стечение обстоятельств, когда вся система оказалась парализована лишь из-за одного неверного поступившего полетного плана. Такой предварительный вывод содержится в докладе, распространенном Национальной службой управления воздушным движением Соединенного Королевства (NATS).

"Небольшая, но важная часть общей технической инфраструктуры управления воздушным движением NATS столкнулась с чрезвычайно редким набором обстоятельств в результате представленного полетного плана, который включал две отдельные точки маршрута, но с одинаковым названием за пределами воздушного пространства Великобритании", - говорится в сообщении. Это спровоцировало переход в отказоустойчивый режим как основной, так и резервных систем, и понадобились часы, чтобы установить проблему, устранить ее и заново запустить все системы.

"Этот сценарий никогда раньше не встречался, поскольку система обработала более 15 млн полетных планов за пять лет ее эксплуатации", - признали в NATS. В ведомстве заверили, что "приняли меры, чтобы инцидент не повторился".

В результате сбоя были отменены 1,5 тыс. рейсов, еще сотни были задержаны. По оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта, сбой обойдется британским авиакомпаниям в £100 млн ($126 млн).