6 сентября, 09:51

Президент Индонезии заявил, что отношения АСЕАН и КНР должны опираться на взаимное доверие

Заявление сделано на фоне обострения напряженности между Китаем и странами, входящими в АСЕАН, из-за опубликованной ранее Минприроды КНР карты

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Отношения между участниками Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китаем могут привести к реальному сотрудничеству, если будут опираться на взаимное доверие. Такое мнение высказал президент Индонезии Джоко Видодо.

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"Конкретное доверие и сотрудничество могут стать позитивной силой для региональной стабильности и мира", - приводит агентство Antara слова Видодо.

Как отмечает агентство, такое заявление президент Индонезии сделал на фоне эскалации напряженности между Китаем и рядом стран - членов АСЕАН из-за публикации новой карты Министерством природных ресурсов КНР 28 августа. На ней были обозначены в качестве входящих в состав Китая ряд акваторий в Южно-Китайском море (ЮКМ), относящихся к исключительным экономическим зонам Брунея, Вьетнама, Индонезии, Малайзии и Филиппин, а также некоторые другие территории. Недовольство публикацией ранее выразили Филиппины, Малайзия, Индия, Япония.

Пекин на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в ЮКМ, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор также в той или иной степени вовлечены Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Китай проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий. 

Теги:
ИндонезияКитайДжоко Видодо
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