Зурабишвили обсудила с Макроном предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС

Президент Франции выразил надежду на европейское будущее страны

ТБИЛИСИ, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в Париже на встрече с главой Франции Эмманюэлем Макроном обсудила перспективу предоставления стране статуса кандидата в члены ЕС.

"Приветствую вас из Парижа. Я рада, что имела очень полезную беседу с президентом Франции о нашем будущем статусе кандидата в члены Евросоюза", - написала она на странице в социальной сети X (ранее Twitter), сопроводив сообщение видео, где стоит рядом с Макроном.

В свою очередь президент Франции заявил о поддержке "мужественной борьбы" Тбилиси за демократию и верховенство закона, а также выразил надежду на европейское будущее Грузии. Макрон добавил, что продолжит лично поддерживать Зурабишвили "в последующие дни, месяцы и годы".

Зурабишвили 31 августа отправилась в Европу для встреч с лидерами стран ЕС. Как сообщили в ее администрации, целью поездки обозначено получение поддержки для заявки республики на обретение статуса кандидата в ЕС. Зурабишвили уже встретилась в Берлине с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, а в Брюсселе - с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили статус кандидата на вступление в сообщество Молдавии и Украине. Они признали европейскую перспективу Грузии, а также выразили готовность предоставить ей статус кандидата после выполнения 12 условий. В конце 2023 года Грузия ожидает очередное решения ЕС по вопросу предоставления ей статуса кандидата.