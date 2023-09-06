Шри-Ланка в октябре возглавит Ассоциацию сотрудничества стран Индийского океана

Срок председательства страны в IORA намечен с 2023 по 2025 год

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 сентября. /ТАСС/. Шри-Ланка в октябре получит председательство в Ассоциации регионального сотрудничества прибрежных государств Индийского океана (IORA). Об этом сообщило ланкийское министерство иностранных дел.

Шри-Ланка будет возглавлять Ассоциацию в течение 2023-2025 годов.

IORA - международная межправительственная организация, созданная в марте 1997 года для обеспечения безопасности региона, борьбы с морским пиратством, развития торговли и инвестиций в целях устойчивого развития государств бассейна Индийского океана.

В состав Ассоциации входят 23 государства-члена, в числе которых Австралия, Индия, Индонезия, Оман, ЮАР, Йемен, Таиланд, ОАЭ, а также 10 партнеров по диалогу (Китай, Египет, Германия, Италия, Япония, Республика Корея, США, Турция, Великобритания и Россия).