Президент Южной Кореи призвал АСЕАН, КНР и Японию не использовать рабочих из КНДР

Юн Сок Ёль считает, что международному сообществу следует показать, что оно "не собирается сидеть сложа руки" на фоне развития программ Пхеньяна в ракетной и ядерной сфере

СЕУЛ, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в ходе саммита АСЕАН+3 попросил коллег не допускать в свои страны рабочих из КНДР, поскольку их доходы представляют собой один из каналов финансирования ядерной и ракетных программ народной республики. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента.

"Прошу вас о сотрудничестве с целью препятствования незаконной деятельности в киберсфере и отправке рабочих за рубеж, которые используются Северной Кореей в качестве источников средств на развитие ядерной и ракетной программ", - сказал президент в ходе встречи представителей стран АСЕАН, КНР, Республики Корея и Японии. С такой же просьбой он выступил во время саммита Республики Корея и АСЕАН.

Юн Сок Ёль сказал, что КНДР совершает "провокации с беспрецедентной частотой". По его мнению, международному сообществу следует показать, что оно "не собирается сидеть сложа руки" на фоне развития программ Пхеньяна в ракетной и ядерной сфере.

Резолюция Совета Безопасности ООН 2397 требовала от стран выслать со своей территории рабочих из КНДР к концу 2019 года. Власти Южной Кореи и США подозревают хакерские группировки, связанные с КНДР, в похищении цифровых активов для финансирования военных разработок. Сеул также вводил санкции против организаций и лиц, которых считал причастными к отправке IT-специалистов на работу за рубеж.