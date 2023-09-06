Суд ЕС отклонил иски Пумпянского, Тимченко, Гуцериева и Худавердяна, оспаривавших санкции

В решении суда говорится, что введенные меры не могут быть отменены, даже если бизнесмен "не играл прямой роли в военном наступлении на Украине"

БРЮССЕЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Европейский суд юстиции в Люксембурге отклонил иски российских бизнесменов Дмитрия Пумпянского, Геннадия Тимченко, Михаила Гуцериева и Тиграна Худавердяна, оспаривавших санкции ЕС, введенные из-за конфликта на Украине. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе трибунала.

"Да, суд отклонил сегодня все иски от российских бизнесменов", - сказали там.

Как говорится в опубликованном на сайте суда решении по иску Пумпянского, санкции не могут быть отменены, даже если бизнесмен "не играл прямой роли в военном наступлении на Украине". "Общий суд отклоняет иски, предъявленные Дмитрием Пумпянским и Галиной Пумпянской против ограничительных мер, принятых Советом. Хотя господин Пумпянский не играл прямой роли в военном наступлении на Украине, он участвует в секторах экономики, которые представляют собой существенный источник дохода для правительства Российской Федерации", - отмечается в документе.

В прошлом году более 60 предпринимателей и компания из России и Белоруссии подали иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге, чтобы оспорить включение в санкционный список Евросоюза. Бизнесмены считают, что их основные права были нарушены, в частности незаконно заморожены их активы в ЕС.

Евросоюз принял множество пакетов экономических и индивидуальных санкций в отношении России из-за ситуации на Украине. Среди них санкции против российских бизнесменов, журналистов и компаний.