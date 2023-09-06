Лидеры Восточноафриканского сообщества продлили мандат находящихся в ДР Конго сил

Пребывание сил ВАС составит еще три месяца

ПРЕТОРИЯ, 6 сентября. /ТАСС/. Лидеры стран Восточноафриканского сообщества (ВАС) единогласным решением продлили на три месяца срок пребывания на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) контингента сил ВАС, которые оказывают поддержку правительственным силам в противодействии повстанцам. Соответствующее решение было принято главами государств и правительства стран - членов ВАС на встрече, которая состоялась в столице Найроби.

"Лидеры стран ВАС приняли к сведению успехи, которых добились региональные силы сообщества в восстановлении безопасности на востоке ДРК", - цитирует коммюнике встречи южноафриканская радиостанция SABC. Мандат сил ВАС истекал 8 сентября, он был продлен до 8 декабря.

Летом 2022 года саммит ВАС принял решение направить на восток ДРК миротворческие войска для поддержки конголезского правительства в его борьбе против повстанцев, в первую очередь из группировки "Движение 23 марта" ("М23"). Первые части сил ВАС прибыли в ДРК в ноябре 2022 года. Сейчас там находятся контингенты Кении, Бурунди и Южного Судана. Силы ВАС не имеют мандата на прямые боевые действия против повстанцев и выполняют чисто миротворческие функции.

Созданное в 2000 году Восточноафриканское сообщество объединяет Бурунди, ДР Конго, Кению, Руанду, Танзанию, Уганду и Южный Судан.

Повстанцы из "М-23" начали боевые действия на востоке ДРК в январе 2021 года. Позднее им удалось захватить несколько городов и поселков в провинции Северное Киву. Власти республики обвиняют Руанду в поддержке боевиков. Группировка "Движение 23 марта" была образована в 2012 году дезертирами из конголезских вооруженных сил.