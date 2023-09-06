Силы ОДКБ разгромили условного противника на учениях у польской границы

Для выполнения задач сформированы штурмовые и маневренные бронегруппы, группы прикрытия, засадных действий, огневой поддержки и другие

БРЕСТ, 6 сентября. /ТАСС/. Группировка Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) разгромила условного противника в ходе розыгрыша тактического эпизода на учениях "Взаимодействие - 2023". Об этом с расположенного в 4 км от границы с Польшей белорусского полигона Брестский передает корреспондент ТАСС.

По замыслу учений условный противник установил контроль над частью территории в приграничье, захвачен ряд населенных пунктов, в результате диверсий нарушено железнодорожное сообщение, совершены попытки терактов. Тактическая группа КСОР ОДКБ в рамках совместной операции по стабилизации обстановки приступила к выполнению задач по блокированию и разгрому незаконного вооруженного формирования, освобождению захваченной территории, восстановлению положения на границе, задержанию и разоружение боевиков во взаимодействии с территориальными органами погранслужбы и внутренних дел.

Для выполнения задач сформированы штурмовые и маневренные бронегруппы, группы прикрытия, засадных действий, огневой поддержки и другие. В состав основных групп включены белорусские, киргизские, российские и таджикские подразделения.

В ходе учений отрабатывалось нанесение авиационных и артиллерийских ударов по скоплениям живой силы и техники, уничтожение колонн бронетехники, использование беспилотных летательных аппаратов и борьба с беспилотниками противника. Для проведения минной засады с целью недопущения выхода условного противника из блокированного района проведено десантирование с предельно малой высоты группы парашютистов с грузом. В ходе учений уделялось внимание работе с инженерными боеприпасами, а также оказанию медицинской помощи раненым и их последующей эвакуации с применением бронетехники и вертолетов.

В рамках проводимого в Белоруссии с 1 по 6 сентября этапа оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство - 2023" проходят пять совместных и специальных учений. На учениях КСОР "Взаимодействие" отрабатывается применение сил и средств системы коллективной безопасности для урегулирования кризисной ситуации в Восточноевропейском регионе ОДКБ. Подразделения разведки задействуют в учениях "Поиск", в ходе учений "Эшелон" отрабатываются действия сил и средств материально-технического обеспечения. На специальных учениях "Барьер" создается совместное формирование радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения. Подразделения МЧС участвуют в специальных учениях "Скала". В мероприятиях принимают участие контингенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Помимо этих стран, в ОДКБ также входит Армения. Всего для участия заявлено более 2 500 военнослужащих и более 500 единиц вооружения, военной и специальной техники. На завершающем этапе учений "Боевое братство - 2023" планируется проведение в Киргизии совместных учений Миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство - 2023".