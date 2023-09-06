Рада назначила Умерова новым министром обороны Украины

Рустем Умеров стал уже четвертым министром обороны при каденции президента страны Владимира Зеленского

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Верховная рада по представлению президента Украины Владимира Зеленского проголосовала за назначение министром обороны Рустема Умерова. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

"Парламент назначил Рустема Умерова министром обороны Украины. За - 338 голосов. Все фракции поддержали", - написал он в Telegram-канале.

Умеров стал уже четвертым министром обороны при каденции Зеленского. С 2022 года Умеров занимал пост главы Фонда государственного имущества Украины. 3 сентября Зеленский сообщил о решении назначить Умерова министром обороны вместо Алексея Резникова. Во вторник Рада проголосовала за отставку Резникова, а также за увольнение Умерова с предыдущей должности.

Депутат Ирина Геращенко отметила, что перед голосованием кандидатуру Умерова представил не глава государства, как это происходит обычно, а член парламентского комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и представитель президента Украины в парламенте Федор Вениславский. "На моей памяти это первый случай, когда кандидата на пост Минобороны в Раде не представляет президент", - написала она в Telegram-канале, добавив, что трех предыдущих министров обороны Зеленский представлял лично.

До назначения главой Фонда госимущества Умеров занимался предпринимательской и инвестиционной деятельностью, в 2019 году был избран депутатом Верховной рады от партии "Голос". Он окончил украинскую Национальную академию управления по специальностям "финансы" и "экономика", а также прошел обучение по американской программе обмена будущих лидеров FLEX.

Отставка Резникова

Слухи об отставке Резникова, который был министром обороны с ноября 2021 года, появились в украинских СМИ в январе после крупного коррупционного скандала в ведомстве, связанного с закупками продовольствия по завышенным ценам. Тогда министр отвергал все обвинения, однако в Минобороны последовало несколько отставок среди руководящего состава. Сам Резников сохранил свой пост. Уже в августе Минобороны вновь оказалось в центре скандала с закупками - на этот раз зимних курток, которые не соответствовали заявленным параметрам.

Истории с непрозрачными закупками не только понижают рейтинги украинских властей внутри страны, но и негативно влияют на отношения Киева с западными партнерами, от финансовой и военной помощи которых он зависит. Запад активно настаивает на искоренении коррупции. В частности, американский сенатор Линдси Грэм, побывавший на Украине в августе, заявил, что Вашингтон следит, как расходуется каждый доллар выделяемой Киеву помощи. Некоторые местные эксперты отмечают, что замена Резникова Умеровым позволит Зеленскому на какое-то время погасить скандал вокруг Минобороны за счет ожиданий, что новый министр "наведет порядок".

Относительно дальнейшей судьбы Резникова украинские СМИ сообщали, что он может быть назначен послом в Великобритании, однако он отказался это комментировать, заявив, что у него "нет такой информации".