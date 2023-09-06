В Индонезии заявили, что партнерство АСЕАН и США возможно при поддержании мира в регионе

Президент Индонезии Джоко Видодо отметил, что для организации и Соединенных Штатов важно наладить прочное и устойчивое партнерство, поскольку Юго-Восточная Азия является очень перспективным регионом

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Партнерство участников Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США возможно лишь при стремлении двух сторон к поддержанию мира в регионе. Такое мнение высказал президент Индонезии Джоко Видодо.

"АСЕАН согласилась продолжать выполнять функцию локомотива регионального мира и стабильности, где Индо-Тихоокеанский регион должен стать платформой для сотрудничества", - приводит портал Detik слова Видодо. Президент Индонезии подчеркнул, что для АСЕАН и США важно наладить прочное и устойчивое партнерство, поскольку Юго-Восточная Азия является очень перспективным регионом. Однако Видодо отметил, что это партнерство может быть реализовано только в том случае, если обе стороны будут "твердо привержены поддержанию регионального мира и стабильности", сообщает портал.

Саммит АСЕАН, а также сопутствующие встречи с участием представителей приглашенных государств и регионов продлятся в Джакарте до 7 сентября.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Статус стратегического партнерства АСЕАН сейчас поддерживает с Китаем и США.