Посол в РФ сообщил, что Китай будет представлен на ВЭФ на уровне вице-премьера Госсовета

Чжан Ханьхуэй не уточнил имя делегата

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Государственного совета КНР представит на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) китайскую делегацию. Об этом сообщил ТАСС посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

"От нас поедет вице-премьер", - сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос, не уточнив имя делегата. В Госсовете Китая четыре вице-премьера.

О форуме

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.