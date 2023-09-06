Глава МИД Индии обсудил с Лавровым сотрудничество Нью-Дели и Москвы и вопросы G20

Субраманьям Джайшанкар прибыл в Джакарту для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и других мероприятиях объединения

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Джакарте обсудил российско-индийское сотрудничество, а также вопросы, касающиеся Группы двадцати (G20).

"Приятно встретиться с министром иностранных дел Лавровым в Джакарте на полях Восточноазиатского саммита. [Состоялась] полезная оценка нашего двустороннего и многостороннего сотрудничества", - написал Джайшанкар на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По его словам, в ходе встречи "обсуждались вопросы Восточноазиатского саммита и G20".

Джайшанкар прибыл в Джакарту для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и других мероприятиях объединения.

АСЕАН объединяет 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Статус стратегического партнерства АСЕАН сейчас поддерживает с Китаем и США.