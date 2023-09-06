СМИ: Зеленский вечером встретится с Блинкеном

Телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника сообщил, что в ходе этого визита госсекретарь США может объявить о выделении Киеву более $1 млрд

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Встреча президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена, который утром прибыл с визитом в Киев, состоится вечером. Об этом сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в офисе президента.

"Программа визита насыщенная, у Блинкена запланировано посещение Киевской области. Вечером [состоится] встреча с президентом", - приводит издание слова источника.

Ранее в украинском МИД сообщили, что Блинкен уже встретился с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Информация о готовящемся визите Блинкена на Украину появилась в украинских СМИ накануне. Однако тогда в Госдепартаменте США отказались подтвердить эти данные. Сегодня утром СМИ сообщили, что госсекретарь США уже в Киеве, а движение в центре города перекрыто, но официальных комментариев по-прежнему не поступало. Спустя несколько часов Госдеп сделал заявление, что Блинкен приехал на Украину, чтобы обсудить ее потребности в области безопасности и энергетики, а также в гуманитарной сфере.

Как сообщает агентство РБК-Украина, приезд Блинкена не анонсировался по соображениям безопасности. Он прибыл в Киев ночным поездом из Польши. В свою очередь телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника сообщил, что в ходе этого визита госсекретарь США может объявить о выделении Киеву более $1 млрд.

Это уже четвертый визит Блинкена на Украину с начала российской специальной военной операции. В прошлый раз он побывал там в сентябре 2022 года.