Рада назначила нового главу Антимонопольного комитета Украины

Им стал Павел Кириленко

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Верховная рада на фоне перестановок в правительстве назначила новым главой Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павла Кириленко. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

"Парламент назначил Павла Кириленко главой АМКУ. За - 250 голосов", - написал он в Telegram-канале.

До этого Кириленко руководил военно-гражданской администрацией подконтрольной Киеву части ДНР. До его назначения АМКУ возглавляла Ольга Пищанская, которую парламент отправил в отставку 5 сентября.

Ранее в Верховной раде сообщали о планах уволить Пищанскую из АМКУ и назначить главой Фонда государственного имущества вместо Рустема Умерова, который стал новым министром обороны. Однако позже Железняк сообщал, что Пищанская отказалась от нового назначения. Депутат рассказал, что во вторник прямо спросил Пищанскую о возможности дальнейшего ее назначения в Фонд госимущества, однако она не подтвердила и не опровергла эту информацию. Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия также отмечал, что Фонд госимущества пока останется без руководителя.

Все эти перестановки происходят на фоне отставки Алексея Резникова с поста министра обороны, которую Рада также поддержала на заседании 5 сентября. Он покинул пост министра после очередного коррупционного скандала вокруг Минобороны. Относительно дальнейшей судьбы Резникова украинские СМИ сообщали, что он может быть назначен послом в Великобритании, однако он отказался это комментировать, заявив, что у него "нет такой информации".