Трюдо ожидает соглашения о свободной торговле между Канадой и АСЕАН в ближайшее время

Премьер-министр отметил, что одним из ключевых направлений сотрудничества в рамках стратегического партнерства являются торговля и инвестиции

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в ближайшее время ожидает заключения соглашения о свободной торговле между Канадой и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Трансляция его выступления на саммите АСЕАН в Джакарте, где Канада представлена в качестве стратегического партнера объединения, велась на канале индийского новостного сайта Firstpost на портале Youtube.

"Это важный год для Канады, поскольку мы официально запускаем Стратегическое партнерство Канада - АСЕАН. АСЕАН - самый быстрорастущий регион и четвертый по величине торговый партнер Канады", - заявил Трюдо. Он отметил, что одним из ключевых направлений сотрудничества в рамках стратегического партнерства являются торговля и инвестиции. Премьер заявил, что Канада рассчитывает "в ближайшее время завершить работу над соглашением о свободной торговле с АСЕАН", что будет способствовать укреплению экономических связей между двумя сторонами и созданию дополнительных возможностей для бизнеса и потребителей.

Саммит ассоциации, а также сопутствующие встречи с участием представителей приглашенных государств и регионов продлятся в Джакарте до 7 сентября. Стороны обсудят вопросы интеграции, расширение сотрудничества в ряде областей и региональные проблемы.

АСЕАН была основана в 1967 году и объединяет 10 государств: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.