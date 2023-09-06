Лидеры АСЕАН заявили о необходимости диалога для мирного решения конфликта на Украине

Они подчеркнули важность немедленного прекращения боевых действий

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Лидеры стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), считают необходимым диалог для мирного решения конфликта на Украине. Соответствующая позиция отражена в итоговом заявлении, принятом по итогам саммита в Джакарте.

"Касательно Украины, как и всех [других] стран, мы подтвердили наше уважение суверенитета, политической независимости и территориальной целостности", - говорится в документе.

"Мы подчеркнули важность немедленного прекращения боевых действий и участия в подлинном диалоге для мирного разрешения конфликта. Мы поддержали усилия генерального секретаря ООН в поисках мирного решения", - отмечается также в нем.

Кроме того, лидеры АСЕАН призвали содействовать "быстрому, безопасному и беспрепятственному доступу к гуманитарной помощи" всех, кто нуждается в этом.

В пункте, касающемся ситуации на Украине, Россия не упоминается.

АСЕАН была основана в 1967 году и объединяет 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. 43-й саммит проходит в Джакарте под председательством Индонезии.