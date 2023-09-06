Блинкен встретился с премьером Дании по пути на Украину

Стороны обсудили помощь Киеву

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен по пути на Украину. Стороны обсудили помощь Киеву.

"Провел хорошую встречу с премьер-министром Дании Фредериксен, пока ехал на Украину. Я поблагодарил ее за лидерство Дании в поддержке Украины. Отношения США и Дании важны как никогда, поскольку мы вместе работаем над поддержкой Украины и укреплением трансатлантической безопасности", - написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Украинские СМИ ранее сообщали, что Фредериксен прибыла в Киев. Информация о готовящемся визите Блинкена на Украину появилась в украинских СМИ накануне. Однако тогда в Госдепартаменте США отказались подтвердить эти данные. Утром украинские СМИ сообщили, что госсекретарь уже в Киеве, а движение в центре города перекрыто. Спустя несколько часов Госдеп подтвердил, что Блинкен приехал на Украину, чтобы обсудить ее потребности в области безопасности и энергетики, а также в гуманитарной сфере.