В МИД Азербайджана заявили о настрое на мир с Арменией

При этом глава ведомства Джейхун Байрамов обвинил Ереван в совершении время от времени "военных провокаций на земле"

БАКУ, 6 сентября. /ТАСС/. Азербайджан решительно настроен на достижение мира с Арменией. Об этом заявил министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов в интервью государственному информационному агентству АЗЕРТАДЖ и венгерскому изданию Magyar Demokrata, которое он дал в рамках официального визита в Венгрию.

"Мы <...> убеждены, что мирная повестка должна продолжаться, мы настроены решительно на завершение этого процесса. Завершиться должна также выработка окончательного текста соглашения, которое должно основываться исключительно на нормах международного права", - сказал азербайджанский министр в интервью, текст которого опубликован в среду на сайте АЗЕРТАДЖ. Он отметил, что позиция Баку заключается в том, чтобы "оставить позади вражду и начать новую эру в отношениях между двумя странами".

При этом Байрамов обвинил Армению в совершении время от времени "военных провокаций на земле". По его словам, "серьезным источником напряжения и взрывоопасности в регионе является сохраняющееся по сей день присутствие на территории Азербайджана незаконных армянских военных формирований численностью около 10 тыс. человек". Министр заявил, что эти силы находятся на довольствовании Армении, которая финансирует их из своего государственного бюджета. "Часть личного состава этих формирований является военным персоналом Вооруженных сил Армении. Имеется множество доказательств, фактов, подтверждающих это", - утверждал глава азербайджанского МИД.

В начале сентября обострилась ситуация на кельбаджарском направлении границы между Азербайджаном и Армении. В результате боестолкновений, произошедших на этом участке границы 1 сентября, были ранены трое военнослужащих ВС Азербайджана. Минобороны Армении заявило о трех убитых и двух пострадавших военных. С того дня Минобороны Азербайджана ежедневно сообщает об обстрелах с территории Армении позиций сил республики на этом направлении границы, а также в Нахичевани.