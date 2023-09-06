Пресс-секретарем президента Казахстана назначили Нурмухамеда Байгараева

До назначения он работал заместителем пресс-секретаря главы государства

АСТАНА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил пресс-секретарем главы государства Нурмухамеда Байгараева. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"Байгараев Нурмухамед Исманович назначен пресс-секретарем президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

До назначения Байгараев работал заместителем пресс-секретаря президента Казахстана. Ранее занимал должность главного редактора газеты "Айкын".

Токаев 1 сентября освободил от должности заместителя руководителя администрации президента - пресс-секретаря президента Казахстана Руслана Желдибая и назначил его помощником президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям.