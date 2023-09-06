Страны АСЕАН призвали к укреплению мира и безопасности в Южно-Китайском море

Они также призвали к скорейшему принятию эффективного и предметного кодекса о правилах поведения сторон

ХАНОЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Главы государств и правительств стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выступили за укрепление мира и безопасности в Южно-Китайском море. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам 43-го саммита АСЕАН в Джакарте.

"Мы подтверждаем важность поддержания и укрепления мира, безопасности, стабильности, безопасности и свободы судоходства в Южно-Китайском море и полетов авиации над ним", - говорится в документе. Лидеры стран АСЕАН также подчеркнули необходимость принятия мер по укреплению доверия между сторонами в Южно-Китайском море и подтвердили важность соблюдения норм международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.

Они призвали к ответственному выполнению всех положений подписанной в 2002 году АСЕАН и Китаем Декларации о правилах поведения сторон в Южно-Китайском море, а также к скорейшему принятию эффективного и предметного кодекса о правилах поведения сторон.

АСЕАН была основана в 1967 году, она объединяет 10 стран Юго-Восточной Азии - Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.