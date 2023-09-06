АСЕАН выразила обеспокоенность отсутствием прогресса в урегулировании кризиса в Мьянме

План по урегулированию приняли в апреле 2021 года

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Лидеры стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), обеспокоены отсутствием прогресса в реализации плана урегулирования кризиса в Мьянме, принятого в апреле 2021 года и призывающего все стороны к отказу от насилия и диалогу. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам саммита в Джакарте.

"Мы решительно осудили продолжающуюся эскалацию насилия, вызывающую страдания народа Мьянмы, гуманитарный кризис, разрушение домов и социальных объектов, таких как школы, больницы, рынки, церкви и монастыри, а также негативное воздействие на региональную стабильность, особенно в приграничном районе", - говорится в документе.

"Мы подтвердили позицию о том, что "Консенсус из пяти пунктов" является основным ориентиром АСЕАН в разрешение политического кризиса в Мьянме. В связи с этим мы серьезно обеспокоены отсутствием существенного прогресса в его реализации властями в Мьянме, несмотря на их приверженность "Консенсусу из пяти пунктов", - отмечается в нем.

Военные Мьянмы сместили гражданское правительство 1 февраля 2021 года на основании статьи конституции, согласно которой армия является ее основным гарантом. Они заявили о масштабных фальсификациях в пользу Национальной лиги за демократию на парламентских выборах в ноябре 2020 года. По данным правозащитников, за последние два года в Мьянме в результате столкновений погибли более 6 тыс. человек, около 24 тыс. были задержаны.

Принятый АСЕАН "консенсус" призывает все стороны проявить сдержанность, отказаться от насилия и решить конфликт путем мирного диалога, а также обеспечить предоставление гуманитарной помощи.

АСЕАН была основана в 1967 году и объединяет 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. 43-й саммит проходит в Джакарте под председательством Индонезии.