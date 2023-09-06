АСЕАН призвала страны с ядерным оружием соблюдать приверженность контролю за вооружениями

Страны ассоциации призвали государства, имеющие ядерное оружие, признать необходимость полного его уничтожения

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/ Страны - участницы Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) призвали обладающие ядерным оружием государства сохранять приверженность механизмам нераспространения и контроля за вооружениями. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам саммита АСЕАН в Джакарте.

"Мы выразили обеспокоенность снижением приверженности и сотрудничества в сфере глобального нераспространения [оружия], контроля за вооружениями и разоружения, и призываем страны, особенно обладающие ядерным оружием, сохранять приверженность и полностью выполнять свои обязательства в рамках существующих механизмов, в том числе Договора о нераспространении ядерного оружия", - указано в документе. Страны АСЕАН призвали государства, имеющие ядерное оружие, признать необходимость полного его уничтожения и не допустить, чтобы оно было применено вновь.

Участники саммита также подтвердили приверженность Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении и выразили полную поддержку деятельности Организации по запрещению химического оружия.

Саммит АСЕАН, а также сопутствующие встречи с участием представителей приглашенных государств и регионов продлятся в Джакарте до 7 сентября.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году. Она объединяет 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Статус стратегического партнерства АСЕАН сейчас поддерживает с Китаем и США.