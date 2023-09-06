Страны АСЕАН выразили озабоченность ростом напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе

В итоговом заявлении подчеркнуты ценность и значимость перспектив развития региона для обеспечения мира, безопасности, стабильности и процветания ассоциации

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выразили озабоченность усилением геополитической напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР). Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам саммита в Джакарте.

"Мы выразили озабоченность в связи с усилением геополитической напряженности в регионе и еще раз подчеркнули ценность и значимость перспектив развития Индо-Тихоокеанского региона АСЕАН для обеспечения мира, безопасности, стабильности и процветания АСЕАН. Мы полны решимости и дальше продвигать перспективы ИТР АСЕАН в нашем взаимодействии с партнерами, а также актуализировать и продвигать реализацию перспектив ИТР АСЕАН через конкретные проекты и мероприятия в целях укрепления взаимного доверия, уважения и выгоды через механизмы под руководством АСЕАН", - говорится в тексте заявления.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет 10 стран Юго-Восточной Азии: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.