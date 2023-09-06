АСЕАН заявила, что ракетные пуски КНДР подрывают мир и стабильность в регионе

Лидеры стран ассоциации подчеркнули значение продолжения мирного диалога между всеми заинтересованными сторонами с целью достижения устойчивого мира и стабильности на Корейском полуострове, а также его денуклеаризации

СЕУЛ, 6 сентября. /ТАСС/. Рост числа ракетных пусков КНДР и "напряженность на Корейском полуострове" угрожают миру и стабильности в регионе. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита АСЕАН в Индонезии.

В документе говорится, что лидеры стран АСЕАН подчеркнули значение продолжения мирного диалога между всеми заинтересованными сторонами с целью достижения устойчивого мира и стабильности на Корейском полуострове, а также его денуклеаризации. "Недавний рост числа испытаний межконтинентальных баллистических ракет КНДР и запусков баллистических ракет, а также возросшая напряженность на полуострове - тревожное развитие ситуации, которое угрожает миру и стабильности в регионе", - сказано в заявлении.

Страны АСЕАН подтвердили, что будут соблюдать связанные с КНДР резолюции Совета Безопасности ООН в полном объеме. По мнению собравшихся, приоритетной должна быть задача по созданию благоприятной для диалога атмосферы. Государства АСЕАН заявили о готовности сыграть конструктивную роль в этом процессе, в том числе посредством собственных платформ.

В ходе саммита Республики Корея и АСЕАН президент Южной Кореи призвал коллег соблюдать санкции Совета Безопасности, в том числе не допускать использования услуг рабочих из КНДР на своей территории. Он также заявил о необходимости единодушного ответа международного сообщества на ракетно-ядерную программу КНДР.