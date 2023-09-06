Начальник штаба ОДКБ заявил о создании условий для адекватного реагирования на угрозы

Анатолий Сидоров отметил, что в ходе учений военнослужащие государств-членов организации продемонстрировали высокую боевую выучку и слаженность действий

БРЕСТ, 6 сентября. /ТАСС/. Государства Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создали условия, необходимые для адекватного реагирования на современные угрозы военной безопасности. Об этом заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

"Общими усилиями государств - членов ОДКБ созданы необходимые условия для адекватного реагирования на современные вызовы и угрозы военной безопасности. Есть четкое понимание того, что нам необходимо делать сегодня для надежного долгосрочного обеспечения военной безопасности наших государств", - сказал он на церемонии завершения проходившего в Белоруссии с 1 по 6 сентября этапа оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство - 2023".

Сидоров отметил, что в ходе учений военнослужащие стран ОДКБ продемонстрировали высокую боевую выучку и слаженность действий, что позволило достичь поставленных целей.

"Благодарю участников учений за большую и напряженную работу. Победа достается армии, у которой более подготовлены офицеры и солдаты, выше дух и тверже воля к победе", - подчеркнул начальник штаба.

Преимущество организации

В беседе с журналистами Сидоров отметил, что в рамках ОДКБ регулярно проходят учения различных форматов и многие из участников нынешних учений, особенно из числа командного состава, хорошо знакомы друг с другом. "Они, друг друга зная, успешно справляются с поставленными задачами. Проблем нет. У нас есть великое преимущество перед всеми остальными. В организации за основной язык общения принят русский. Поэтому у нас языкового барьера нет по определению", - подчеркнул начальник штаба.

"Конечно, при подготовке и проведении учений стараемся учитывать тот опыт, который получают вооруженные силы государств - членов ОДКБ, тот боевой опыт, который получают Вооруженные силы Российской Федерации при проведении специальной военной операции, изучаем опыт и армий других стран в ходе военных конфликтов", - сообщил Сидоров.

Особенности и элементы

Говоря об особенностях проведения учений, начальник Объединенного штаба ОДКБ указал на задачи, связанные с применением беспилотных летательных аппаратов и противодействия им. "В последние годы, ни для кого не секрет, приходится изменять тактику действий подразделений, подходы к маскировке, выполнению огневых задач, потому что войска насытили беспилотными летательными аппаратами. Они используются не только для ведения разведки, но и нанесения огневого поражения", - сказал Сидоров.

Командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Белоруссии Вадим Денисенко отметил, что на каждом учении есть какая-то особенность. В качестве примера он привел отработанное в ходе розыгрыша боевого эпизода на Брестском полигоне десантирование с малой высоты.

"В связи с тем, что проводили десантирование недалеко от зоны [условных] боевых действий, чтобы уменьшить время нахождения парашютистов в воздухе мы пошли на десантирование с высоты 180 метров. Задача была выполнена. <...> Для Вооруженных сил Республики Беларусь мы этот элемент отрабатываем периодически, для остальных стран [ОДКБ] это было что-то новое. На учениях "Взаимодействие" мы нигде такой элемент не показывали", - уточнил Денисенко.

В рамках проводившегося в Белоруссии с 1 по 6 сентября этапа оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство - 2023" прошло пять совместных и специальных учений. В их числе учения Коллективных сил оперативного реагирования "Взаимодействие", учения подразделений разведки "Поиск", сил и средств материально-технического обеспечения "Эшелон", специалистов радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения "Барьер", спасательных подразделений "Скала". В учениях принимали участие контингенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Помимо этих стран, в ОДКБ также входит Армения. На завершающем этапе учений "Боевое братство - 2023" планируется проведение в Киргизии совместных учений Миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство - 2023".