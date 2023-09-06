Литва проведет учения по реагированию на возможную аварию на Белорусской АЭС

Глава МВД балтийской республики Агне Билотайте сообщила, что это будут не "настольные", а реальные учения с проверкой готовности к реагированию на инциденты на БелАЭС

ВИЛЬНЮС, 6 сентября. /ТАСС/. Многофункциональные учения по отработке действий в случае аварии на Белорусской АЭС (БелАЭС), находящейся вблизи границы Литвы и в 40 км от Вильнюса, пройдут в стране в сентябре. Об этом сообщила журналистам глава МВД республики Агне Билотайте.

"В ходе учений будет проверяться действенность планов по реагированию на возможную аварию на БелАЭС, - сказала она. - Важно не только иметь планы на такой случай, но и удостовериться, как по ним на практике действуют ответственные инстанции".

По ее словам, это будут не "настольные", а реальные учения с проверкой готовности к реагированию на инциденты на БелАЭС. Как сообщила министр, учения состоятся 21 сентября.

Литва в конце марта вручила Белоруссии ноту протеста в связи с подготовкой к пуску второго энергоблока станции. Вильнюс требовал немедленной остановки проекта до решения всех проблем с ядерной безопасностью, установленных международными миссиями.

В Литве утверждают, что проект БелАЭС осуществлялся с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Сейм (парламент) объявил станцию угрозой национальной безопасности, а также законодательно запретил покупку и экспортный пропуск ее электроэнергии через литовские электросети.

Однако в Белоруссии отмечают, что претензии Литвы к БелАЭС лежат в политической плоскости. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность станции обеспечивается в соответствии с самыми высокими стандартами.