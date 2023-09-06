В МИД Турции назвали отмену визового режима с ЕС вопросом среднесрочной перспективы

Министр иностранных дел страны Хакан Фидан также анонсировал консультации рабочих групп по теме таможенного союза

АНКАРА, 6 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что отмена виз между республикой и Евросоюзом является в большей степени вопросом среднесрочной перспективы. Такое мнение он выразил на пресс-конференции с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Оливером Варгейи.

"Мы начали делать шаги для возобновления диалога в рамках евроинтеграции. Визит господина комиссара - это пример первого шага в этом процессе. Мы сегодня определили, какие нам надо принять меры в дальнейшем. Трудности есть с визами. Да, вопрос отмены виз в большей степени среднесрочный. Однако есть еще тема визовых послаблений. Мы ожидаем, что в ЕС уделят внимание теме ввода в скором времени визовых послаблений для представителей бизнеса и студентов", - сказал Фидан.

Он также сообщил, что с будущей недели "начнутся консультации рабочих групп по теме таможенного союза". "Определяющим в дальнейшем ходе всего процесса станет, конечно, политическая воля руководства. Мы ждем, что ЕС не будет прикрываться политически мотивированными соображениями. Ждем более смелого и открытого ведения работы", - сказал министр. Он также призвал ЕС пересмотреть прежние решения и положения отчетов о прогрессе Турции в вопросе евроинтеграции, которые Анкара считает неоправданными.

Варгейи в свою очередь напомнил, что "начатый ранее переговорный процесс по вступлению Турции в ЕС сейчас заморожен". "Чтобы его возобновить, у Еврокомиссии есть ряд критериев. Они касаются демократических норм, принципов верховенства закона, необходим четкий план дальнейших шагов. Это все обсуждается. Конечно, в данном вопросе может произойти некоторое обновление. На уровне лидеров могут быть приняты решения для разморозки процесса", - сказал он.

Еврокомиссар также сообщил, что с Турцией будет подписан "договор о системе социальной защиты беженцев в Турции". "Это будет соглашение на сумму €780 млн, самый крупный из когда-либо подписанных контрактов. Он будет использоваться непосредственно для беженцев", - сказал он.