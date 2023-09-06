Страны АСЕАН призвали Израиль и Палестину к мирным переговорам

Они выразили озабоченность в связи с развитием ситуации на Ближнем Востоке

ГОНКОНГ, 6 сентября. /ТАСС/. Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) призывают Израиль и Палестину к мирным переговорам для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом говорится в итоговом заявлении, принятом по итогам саммита в Джакарте.

"Мы выразили озабоченность в связи с развитием ситуации на Ближнем Востоке. Подчеркиваем необходимость всеобъемлющего, справедливого и устойчивого урегулирования израильско-палестинского конфликта для достижения мира и стабильности на Ближнем Востоке", - сказано в документе.

"Мы призвали обе стороны предпринять активные шаги для прогресса в переговорах и вести совместную работу для возобновления переговоров и достижения долгого мира", - подчеркивается в заявлении. В документе отмечается, что страны АСЕАН поддерживают концепцию создания двух государств для двух народов, которая предусматривает возвращение Израиля к границам до 1967 года и создание арабского государства Палестина.

Израильские военные второй раз на этой неделе провели антитеррористический рейд в Дженине на Западном берегу реки Иордан, в ходе которой задержали палестинца, подозреваемого в причастности к террористической деятельности. В ходе предыдущей подобной операции в понедельник там были задержаны три боевика радикальной палестинской организации ХАМАС.

АСЕАН была основана в 1967 году и объединяет 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. 43-й саммит проходит в Джакарте под председательством Индонезии.