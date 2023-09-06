Парламент Сербии утвердил кандидатуру Слободана Цветковича на пост министра экономики

Его поддержали 148 депутатов, еще 2 проголосовали против

БЕЛГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. Народная скупщина (однопалатный парламент) Сербии большинством голосов утвердила кандидатуру Слоболана Цветковича на пост министра экономики республики. Об этом сообщило агентство Tanjug.

Цветковича поддержали 148 депутатов, ещ 2 проголосовали против. Его кандидатуру внесла в парламент глава правительства Сербии Ана Брнабич. Ранее занимавший этот пост Раде Баста был отправлен в отставку 11 июля по результатам голосования парламентариев. После его ухода обязанности главы ведомства временно исполнял вице-премьер, министр финансов Сербии Синиша Мали.

Баста заявил 13 марта, что Сербия должна присоединиться к санкционной политике, направленной против России. Он призвал всех министров высказаться на этот счет, поскольку, как утверждал Баста, Белград дорого расплачивается за отказ от санкций. Премьер-министр Брнабич подчеркнула, что отказ от присоединения к ограничениям обусловлен национальными интересами страны и международным правом. Президент Александар Вучич рекомендовал министру "заниматься экономикой", а не санкциями против Москвы.

После начала Россией специальной военной операции президент Сербии в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Также он сообщил, что Белград готов оказывать гуманитарную помощь Киеву.

Цветкович имеет экономическое образование. С 2007 года он является членом Социалистической партии Сербии (входит в правящую коалицию). С 2014 года занимал пост генерального директора экспоцентра города Нови-Сад, второго по величине в стране.