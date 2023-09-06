Букингемский дворец уточнил подробности госвизита Карла III во Францию

В сентябре король Великобритании встретится с военными, посетит Париж и Бордо

ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Во время государственного визита во Францию 20-24 сентября король Великобритании Карл III и королева Камилла будут приняты президентом республики Эмманюэлем Макроном, встретятся с военными. Помимо Парижа они посетят город Бордо на юго-западе страны. Об этом говорится в заявлении, распространенном Букингемским дворцом.

Как сообщается, "государственный визит подчеркнет прочность двусторонних отношений Великобритании с Францией, продемонстрирует многообразие сфер совместной работы между двумя странами, будь то продвижение и защита биоразнообразия, борьба с изменением климата, укрепление связей в области безопасности и обороны в ответ на конфликт на Украине или признание выдающихся литературных достижений", - говорится в заявлении официальной канцелярии монарха.

Планируется, что в Париже, помимо встречи с президентом Франции в Елисейском дворце, Карл III и Камилла вместе с Макроном возложат венки в память о павших у Триумфальной арки. В честь гостей в Версальском дворце будет дан государственный прием. Также британский монарх должен произнести речь в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции и вместе с Макроном объявить об учреждении совместной французско-британской литературной премии. Лидеры двух государств проведут прием для представителей бизнеса двух стран, упор на котором будет сделан на инвестициях в сферу защиты биоразнообразия и борьбы с изменением климата.

В Бордо монарх встретится с французскими и британскими военными, с британскими соотечественниками, посетит винодельню.

Изначально посещение Франции британским королем было запланировано на 26-29 марта. Визит должен быть стать первым с момента восшествия Карла III на престол в сентябре 2022 года. Однако визит был отложен по причине масштабных протестов, которые охватили Францию из-за планов пенсионной реформы. В конце августа Елисейский дворец подтвердил новые даты поездки.

Для Карла III, который до этого в течение десятков лет был наследником престола принцем Уэльским Чарльзом, это посещение соседней страны станет 35-м официальным визитом во Францию. Для королевы Камиллы - 9-м. Мать нынешнего монарха, королева Елизавета II (1926-2022) последний раз совершила государственный визит во Францию в 2014 году в сопровождении герцога Эдинбургского Филиппа (1921-2021).