В Румынии нашли обломки, которые могут принадлежать БПЛА

Их обнаружили у границы с Украиной, отметил министр национальной обороны Румынии Анджел Тылвэр

БУХАРЕСТ, 6 сентября. /ТАСС/. Обломки, которые могут принадлежать беспилотнику, найдены на румынской территории, у границы с Украиной. Об этом телеканалу Antena 3 CNN сообщил министр национальной обороны Румынии Анджел Тылвэр.

"Подтверждаю, что в этой зоне были найдены обломки, которые могут быть обломками беспилотника", - сказал он, комментируя информацию телеканала об обнаружении обломков около населенного пункта Плауру (уезд Тулча).

Официальный представитель Минобороны Румынии Константин Спыну заявил агентству Agerpres, что власти выясняют происхождение обломков БПЛА. Он также подчеркнул, что нельзя устанавливать причинную связь между этими обломками и предшествовавшими атаками на украинские цели на границе с Румынией.

Agerpres со ссылкой на источники в правительстве указывает, что был найден один обломок и что он может быть старым. По информации источника, обломок обнаружили в воде, в 100 м от берега, в зоне с густой растительностью.

Ранее представитель МИД Украины Олег Николенко и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявили о якобы падении российских беспилотников на территории Румынии, однако их слова опровергли румынское Минобороны, министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску, а также президент Румынии Клаус Йоханнис.

Как сообщило Минобороны России, в ночь на понедельник РФ беспилотными летательными аппаратами нанесла удар по украинскому судостроительному предприятию в северо-западной части Черного моря, где из импортных комплектующих собирали безэкипажные катера.