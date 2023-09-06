Парламент Грузии разработал законопроект о новом порядке выбора главы ЦИК

Теперь для утверждения кандидатуры необходимы голоса 90 из 150 парламентариев, а не 76, сообщил депутат от партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Гиви Миканадзе

ТБИЛИСИ, 6 сентября. /ТАСС/. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" зарегистрировала в парламенте законопроект, согласно которому для утверждения кандидатуры главы Центральной избирательной комиссии необходимы голоса 90 из 150 парламентариев, а не 76. Об этом сообщил на брифинге депутат от этой партии Гиви Миканадзе.

"Правящая команда приняла решение инициировать пакет законодательных изменений в избирательный кодекс и регламент парламента, согласно которым будет осуществлена следующая схема: вместо 76 голосов, которые сегодня необходимы для избрания главы ЦИК и ее членов сроком на пять лет, кворум вырастит и составит три пятых, или 90 голосов", - сказал Миканадзе.

По словам депутата, если кандидаты на пост главы или членов ЦИК не сумеют заручиться поддержкой 90 депутатов, за них повторно проголосуют, однако на этот раз потребуется поддержка 76 парламентариев. Если с первого раза не удастся заручиться поддержкой 76 депутатов, кандидатуры будут вынесены на голосование повторно. В случае провала список кандидатов направят президенту Грузии, который единолично примет решение и назначит новых членов и главу Центризбиркома.

Миканадзе добавил, что парламент рассмотрит новую инициативу в ускоренном порядке, так как правящая партия намерена укомплектовать ЦИК до конца 2023 года.

Порядок избрания главы ЦИК Грузии несколько раз менялся в последние годы. В 2021 году решено, чтобы председателя Центризбиркома избирали 100 из 150 депутатов. Однако до сих пор политические силы не смогли добиться консенсуса по поводу кандидатуры нового главы ЦИК. В июне текущего года парламент принял поправки и понизил ценз со 100 до 76 голосов. Однако новый глава ЦИК по-прежнему не назначен. С 2021 года Центральную избирательную комиссию возглавляет Георгий Каландаришвили, полномочия которого каждый раз автоматически продлеваются на полгода.