Президент Египта заявил о желании расширить сотрудничество с Японией в сфере образования

Канцелярия египетского лидера сообщила, что на встрече стороны также затронули другие сферы сотрудничества двух стран, в том числе транспорт и технологии

КАИР, 6 сентября. /ТАСС/. Египет заинтересован в расширении сотрудничества с Японией в сфере образования и готов перенять японский опыт в этой области. Об этом сообщил президент арабской республики Абдель Фаттах ас-Сиси главе МИД Японии Ёсимасе Хаяси на встрече, которая состоялась в Каире.

"Президент выразил стремление Египта расширить сотрудничество между двумя странами в области образования и заинтересованность в использовании выдающегося японского опыта в этой сфере", - говорится в распространенном на официальной странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) заявлении канцелярии египетского лидера.

"На встрече также были затронуты различные аспекты текущего сотрудничества в области энергетики, транспорта и технологий, а также совместной работы над Большим египетским музеем, которая является главным символом культурного сотрудничества между двумя странами", - сообщила канцелярия.

Стороны также обсудили ряд международных вопросов, в частности, украинский кризис и его негативные последствия для мировой экономики, энергетический и продовольственный кризис. "Министр иностранных дел Японии выразил поддержку усилиям Египта по разрешению существующих в регионе конфликтов, а также позиции Каира, которая отдает приоритет политическим средствам и мирному диалогу", - говорится в заявлении.

Министр иностранных дел Японии прибыл в Каир 4 сентября. Во вторник он провел двухсторонние переговоры с главой МИД Египта Самехом Шукри и принял участие в арабо-японском диалоге по сотрудничеству на министерском уровне.