В Словакии до 500 военнослужащих будут помогать полиции в борьбе с нелегальными мигрантами

По словам секретаря Минобороны Мариана Майера, в последнее время заметно выросло число людей, незаконно пересекающих границу страны

БРАТИСЛАВА, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство Словакии выделит до 500 военнослужащих, которые помогут полиции бороться с нелегалами, пытающимися проникнуть в страну из Венгрии. Об этом сообщил интернет-портал aktuality.sk.

"Время для такого решения пришло", - прокомментировал этот шаг правительства секретарь словацкого Минобороны Мариан Майер, слова которого приводит портал.

"В последнее время очевидно явное увеличение [нелегальной] миграции, причем речь идет о цифрах, которые с 2021 года сильно превышают показатели нелегальной миграции в период так называемого миграционного кризиса в 2015 году", - заявил порталу представитель кабинета министров.

Сообщается, что военнослужащие будут помогать полицейским при охране стратегических объектов, а также вместе с ними контролировать транспортные коридоры, идущие через границу.

По данным открытых источников, численность словацких вооруженных сил в 2022 году составляла 19,5 тыс. солдат и офицеров.