6 сентября, 12:46

Reuters: страны G20 не договорились о формулировках по Украине при подготовке декларации

Саммит Группы двадцати в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 сентября. /ТАСС/. Страны, входящие в "Большую двадцатку" (G20), не смогли договориться о формулировках, касающихся ситуации на Украине, при подготовке декларации предстоящего в Нью-Дели саммита. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве.

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"Формулировка по российско-украинскому конфликту декларации лидеров G20 не была согласована странами-членами", - приводит агентство слова источника.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). РФ на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. 

Теги:
УкраинаСаммит G20Военная операция на Украине
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