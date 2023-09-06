Reuters: страны G20 не договорились о формулировках по Украине при подготовке декларации

Саммит Группы двадцати в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 сентября. /ТАСС/. Страны, входящие в "Большую двадцатку" (G20), не смогли договориться о формулировках, касающихся ситуации на Украине, при подготовке декларации предстоящего в Нью-Дели саммита. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве.

"Формулировка по российско-украинскому конфликту декларации лидеров G20 не была согласована странами-членами", - приводит агентство слова источника.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). РФ на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.