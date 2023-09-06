Литва на берегу Балтийского моря построит пункт секретной связи ВМС

Правительство республики одобрило выделение для этих целей государственной земли

ВИЛЬНЮС, 6 сентября. /ТАСС/. Пункт секретной связи военно-морских сил будет построен в черте курорта Паланги, находящегося на берегу Балтийского моря. Правительство Литвы, как сообщила пресс-служба кабинета, на своем заседании одобрило выделение для этих целей государственной земли.

"Система шифрованной связи, комплекс для размещения которой будет построен, является альтернативой дорогой и в достаточной мере незащищенной спутниковой связи", - говорится в сообщении.

После введения системы в эксплуатацию ей смогут пользоваться все находящиеся в территориальных водах Литвы военные корабли союзников.