Харрис прокомментировала обвинения в адрес Трампа

По словам вице-президента США, все нарушители закона должны быть наказаны

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис придерживается мнения, что причастных к попытке изменить итоги президентских выборов 2020 года и допущении штурма Капитолия в январе 2021 года надо привлечь к ответственности. Такую позицию Харрис выразила в интервью агентству Associated Press (AP).

"Я думаю, что когда люди нарушают закон, то они должны нести за это ответственность по закону. И когда они нарушают закон, они должны понести ответственность", - сказала она, отвечая на вопрос, относятся ли ее слова об ответственности нарушителей закона к экс-президенту США Дональду Трампу.

"Пусть улики, факты приведут к тому, к чему они могут привести", - добавила Харрис.

Как пишет агентство, Белый дом с осторожностью подходит к вопросу об уголовных обвинениях в адрес Трампа, чтобы не допустить вмешательства в работу прокуратуры.

В августе большое жюри присяжных в штате Джорджия выдвинуло обвинения против Трампа по 11 пунктам, в том числе в подлоге и попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги, а также в нарушении закона о преступных организациях. В целом обвинения выдвинуты против 19 лиц по 41 пункту. В их числе адвокат Трампа Руди Джулиани, занимавший пост главы аппарата Белого дома при Трампе Марк Медоуз, адвокаты экс-президента Джон Истман, Кеннет Чезбро, сотрудник Министерства юстиции США Джеффри Кларк, адвокат избирательного штаба Трампа Дженна Эллис, адвокат Роберт Чили, сотрудник избирательного штаба Трампа Майк Роман, председатель Республиканской партии в штате Джорджия Дэвид Шафер.