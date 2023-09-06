Один из авторов Парижского соглашения по климату назвала конференцию COP28 "цирком"

Ее участники должны действовать активно для решения экологических проблем, подчеркнула Кристиана Фигерес

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. "Архитектор" Парижского соглашения по климату Кристиана Фигерес назвала "цирком" предстоящую Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) и подчеркнула, что ее участники должны действовать активно для решения экологических проблем. С таким заявлением бывший исполнительный секретарь (2010-2016) Рамочной конвенции ООН об изменении климата выступила на форуме по возобновляемым источникам энергии в Малайзии.

"Любой бизнес-план бесполезен, если он просто лежит на полке. Парижское соглашение ни на что не годится, если оно не финансируется и не выполняется. Девяносто тысяч человек приедут туда как в цирк", - приводит слова Фигерес агентство Bloomberg. Она добавила, что предпочла бы, чтобы эти люди "остались дома и выполняли свою работу".

По мнению Фигерес, будущее стоит за экологически чистым водородом, гидроэнергетикой и геотермальной энергией, поскольку солнечная и ветровая энергетика зависит от внешних условий и отличается непостоянством. Она также призвала финансовые учреждения признать, что разные источники энергии требуют индивидуальных методов финансирования.

28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата под председательством ОАЭ пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря.