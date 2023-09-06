Визит Блинкена в Киев и испытательный пуск Minuteman III. Главные события 6 сентября

Визит Блинкена в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев. Он встретится с высокопоставленными украинскими чиновниками для обсуждения безопасности, энергетики и гуманитарной сферы, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Он добавил, что также сделает несколько заявлений о том, как США могут продолжить поддерживать Украину в этих областях. Ранее телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника информировал, что Блинкен в ходе визита может объявить о выделении Киеву более $1 млрд. Также у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Испытательный пуск Minuteman III

США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Ее запустили с базы Вандерберг. Испытание провели для того, чтобы "оценить и подтвердить безопасность, надежность, эффективность и боеготовность МБР".

Совместные учения США и Армении

Армения и США проведут совместные военные учения EAGLE PARTNER 2023. Они пройдут с 11 по 20 сентября в Ереване. Среди совместных целей - обмен передовым опытом в области управления и тактической связи и повышение готовности армянского подразделения к планируемой оценке в рамках Концепции оперативных возможностей НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эта информация вызывает настороженность, Москва будет глубоко анализировать ситуацию и следить за ее развитием.

Назначение нового министра обороны Украины

Верховная рада назначила министром обороны Рустема Умерова. За его кандидатуру проголосовали 338 человек. Умеров стал четвертым министром обороны при каденции президента Украины Владимира Зеленского.

Аудит "Молдовагаз"

Международный аудит не выявил всех документальных доказательств долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" на сумму $709 млн, сообщил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов. Он отметил, что еще $400 млн долга не подлежит взысканию из-за истечения срока давности. Парликов добавил, что "Газпрому" предложили выплатить $8,6 млн и инициировать серию претензий финансового характера. Премьер республики Дорин Речан заявил, что правительство Молдавии не будет платить по "несуществующим долгам".