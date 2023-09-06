МИД Азербайджана заявил о наличии "плана Б" по созданию Зангезурского коридора без Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что такой подход может привести к тому, что Ереван упустит еще одну выгодную возможность поправить экономику страны, так как "дорога может просто обойти Армению"

БАКУ, 6 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что у Баку есть "план Б" в отношении Зангезурского коридора, предполагающий, что проект может быть реализован без участия Армении, если Ереван продолжит вести себя неконструктивно.

"В какой-то момент появляется чувство, что мы близки к завершению работы [над открытием Зангезурского коридора], как вдруг в последний момент Армения неожиданно выдвигает что-то новое, что вновь заводит процесс в тупик. Это неконструктивно, вдобавок это еще и является нарушением соответствующего пункта трехстороннего заявления (лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года - прим. ТАСС), по которому Армения взяла на себя обязательство по гарантированию беспрепятственного движения грузов, граждан и транспортных средств", - сказал Байрамов в интервью государственному информационному агентству АзерТАдж и изданию Magyar Demokrata, которое он дал в рамках визита в Венгрию.

По словам министра, такой подход может привести к тому, что Ереван упустит еще одну выгодную возможность поправить экономику страны, так как "дорога может просто обойти Армению". "Азербайджан же продолжит работу в этом направлении, имея "план Б". И для него проект будет осуществлен даже без участия Армении, но в таком случае она просто выпадет из числа выгодополучателей", - подчеркнул глава азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Байрамов подчеркнул, что Зангезурский коридор является одним из элементов транспортного коридора Восток - Запад. "Эксперты оценили, что Зангезурский коридор мог бы добавить Срединному коридору дополнительные 5-8 млн тонн карго. Это большая выгода не только для Азербайджана и Армении, но и других стран", - добавил он.

Азербайджан неоднократно заявлял о желании создать Зангезурский коридор, который прошел бы по территории Сюникской области Армении и соединил бы Нахичевань с основной частью страны. Там планируется построить автомобильную и железную дороги. Помимо прочего, это позволит связать Турцию с Нахичеванью, Азербайджаном и странами Центральной Азии через Каспийское море.